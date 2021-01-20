Добровольная маркировка молочной продукции началась в России

В России 20 января стартовала добровольная маркировка молочной продукции. Нововведение позволит усилить контроль за качеством товара.

Участники рынка на добровольной основе могут наносить на товары средства идентификации, предусмотренные правилами маркировки молочной продукции, которые были утверждены в декабре прошлого года, и представлять в информационную систему мониторинга сведения об их нанесении, а также об обороте продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Внедрение маркировки на постоянной основе будет проходить в несколько этапов. С 1 июня маркировку будут наносить производители сыров и мороженого, через три месяца средство идентификации получит молочная продукция со сроком хранения более 40 дней, со сроком хранения менее 40 дней — с 1 декабря.

Для производителей товаров новые правила не стали сюрпризом. Больше года в России проходит эксперимент по внедрению маркировки молочных изделий. Торговые предприятия за это время успели закупить нужное оборудование для сканирования.

Нововведение позволит избавить прилавки от контрафактных товаров. Молочка стала первым продовольственным товаром который получит цифровую маркировку.