Доброволец рассказал, как жил неделю после прививки от коронавируса

В первые дни после прививки от коронавируса может болеть голова, поднимается невысокая температура. Уже через неделю все симптомы пропадают окончательно. Об этом рассказала корреспондент «360» Елена Силиванова, которая стала добровольцем на испытаниях вакцины «Спутник V».

«День Х — 15 октября. По пути в поликлинику волновалась, как перед выходом на сцену в школьные годы», — рассказала Силиванова о дне, когда ей поставили вакцину.

Перед прививкой Лена сдала анализы, прошла осмотр врача и подписала договор. Отказаться от вакцины можно даже после официального согласия — никто принуждать не станет.

Сам укол оказался безболезненным. Правда, неясно, содержал он вакцину или нет. Лишь три четверти добровольцев на испытаниях получают реальный препарат, остальные — плацебо.

«Первая ночь после вакцинации не была спокойной. Я никак не могла уснуть — ужасно мерзла. Укрылась еще одним одеялом, но мне по-прежнему было очень холодно», — поделилась Лена Силиванова.

Оказалось, у девушки поднялась температура до 37,9 градуса. Уже на следующий день она пришла в норму, но остались головная боль и озноб. Первый симптом ушел лишь через неделю после вакцинации.

22 октября. Спустя неделю после вакцинации наконец прекратилась головная боль. Ура! Елена Силиванова.

По словам врача, которого прикрепили следить за состоянием Лены, это хороший знак. Раз появились симптомы, значит организм реагирует на вакцину и вырабатывает иммунитет.

«Мне решение сделать прививку далось совсем не просто, мне было страшно. Но суть в том, что в своей жизни я три раза болела воспалением легких, и в детстве, в 1,5 года, я оказалась в реанимации на целый месяц. Я не хочу, чтобы это повторилось», — отметила участница испытаний.

Через 21 день после первого укола девушке поставят вторую дозу препарата. Она продолжит вести свой дневник наблюдений, чтобы рассказать, как реагирует организм на «Спутник V».