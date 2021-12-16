Доброволец «Лизы Алерт» рассказал о подготовке к прогулке по лесу

Доброволец «Лизы Алерт» Екатерина Будяковская объяснила Piter.TV, что делать, если человек заблудился в лесу.

По словам Будяковской, перед прогулкой по лесу надо сообщить, куда вы идете и на какое время. При этом важно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, поскольку он может спасти жизнь.

«Все говорят: „Зачем мне брать телефон, если в лесу связь не ловит“. Но у нас на территории Ленобласти все-таки минимальное покрытие существует. Даже если ваш телефон не ловит, то вы сможете дозвониться в службу 112», — подчеркнула волонтер.

Также при себе стоит иметь спички, чтобы зимой развести огонь или разжечь костер по просьбе спасателей. Кроме того, нужна сменная одежда, свисток, какая-то еда и вода.

«И лучше на прогулку надеть яркую одежду, чтобы вас было проще найти», — добавила Будяковская.