Добровинскому отказались вернуть адвокатский статус

Хамовнический суд Москвы в среду отказал в иске юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы. Он потерял свой адвокатский статус на два года.

«По результатам рассмотрения искового заявления А. А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокатский статус Добровинского был приостановлен Советом адвокатской палаты Москвы на два года, он пытался обжаловать это решение в суде с помощью гражданского иска.

Добровинский в качестве адвоката представлял интересы родственников погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. Палата посчитала, что он подорвал доверие к институту адвокатуры, раскрыв, что артист обращался к нему за юридической помощью, но был отвергнут.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области за аварию, которую он устроил в центре Москвы 8 июня. Пьяный актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и умер через несколько часов в реанимации.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения. Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил срок наказания до 7,5 года.