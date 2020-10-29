Добровинского лишили статуса адвоката из-за телефонного звонка

Сторону защиты, который представлял интересы семьи погибшего Сергея Захарова, обвинили в разглашении адвокатской тайны. Добровинский якобы рассказал, что ему звонили в офис и спрашивали, будет ли он представлять интересы Ефремова.

«Александр Андреевич не стал даже разговаривать с этим человеком и передал секретарю ответить звонившему: нет», — рассказала собеседница.

О таких обращениях рассказывали многие коллеги Добровинского, но статуса лишили именно его, отметила помощница адвоката.

Добровинский намерен обжаловать через суд такое решение адвокатской палаты. Квалификационная комиссия не нашла в его действиях дисциплинарного проступка, решение о лишении статуса оказалось для него неожиданным.

«Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну. Все последующие обвинения зависели от этого. Министерство юстиции, обладая правом о прекращении моего статуса, такого предложения не выдвинуло, однако адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену», — заявил Добровинский.

Адвокат не намерен прекращать свою деятельность.

«Дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю», — пояснил он.

Совет адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса адвоката 29 октября. Юристу запретили два года участвовать в квалификационном экзамене. Добровинский пообещал через суд восстановить статус адвоката. Его бывший коллега Эльман Пашаев усомнился, что правозащитник добьется своего.