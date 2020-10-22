Добровинский заявил, что потерпевшие по делу Ефремова против смягчения приговора и не меняли своего решения
Решение потерпевшей стороны озвучил адвокат Александр Добровинский. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Потерпевшие против смягчения наказания в любом виде и согласны с позицией гособвинения», — сказал юрист, которого процитировал ТАСС. Приговор оставить в силе попросила и прокуратура.
Накануне Ефремов рассчитался со всеми, кого суд признал потерпевшими по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Адвокаты актера заметили, что вопрос о гражданском иске можно считать закрытым.
Кроме того, Михаил Ефремов пообещал оказать помощь родным погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова, которых пострадавшими не признали — матери и гражданской супруге мужчины.
Актера признали виновным в аварии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади. Пресненский суд Москвы постановил, что Ефремов сел за руль своего внедорожника пьяным и устроил ДТП, в результате которого погиб Захаров. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.