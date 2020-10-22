Добровинский заявил, что потерпевшие по делу Ефремова против смягчения приговора и не меняли своего решения

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова о пьяном ДТП не хотят смягчения наказания для артиста. Уплата компенсации на их позицию не повлияла.

Решение потерпевшей стороны озвучил адвокат Александр Добровинский. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Потерпевшие против смягчения наказания в любом виде и согласны с позицией гособвинения», — сказал юрист, которого процитировал ТАСС. Приговор оставить в силе попросила и прокуратура.

Накануне Ефремов рассчитался со всеми, кого суд признал потерпевшими по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Адвокаты актера заметили, что вопрос о гражданском иске можно считать закрытым.

Кроме того, Михаил Ефремов пообещал оказать помощь родным погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова, которых пострадавшими не признали — матери и гражданской супруге мужчины.

Актера признали виновным в аварии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади. Пресненский суд Москвы постановил, что Ефремов сел за руль своего внедорожника пьяным и устроил ДТП, в результате которого погиб Захаров. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.