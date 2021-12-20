Добровинский: выводы комиссии о смерти актера в Большом театре можно отменить

Двухтонные декорации не должны падать на актеров, в каком бы состоянии эти актеры ни находились, заявил известный адвокат Александр Добровинский после того, как инспекция труда признала погибшего артиста Большого театра виновным в своей гибели на опере «Садко». Эксперты указали на то, что Евгений Кулеш находился в нетрезвом состоянии.

Добровинский отметил, что не сомневается в том, что у его коллеги Андрея Алешкина, который представляет интересы семьи погибшего, уже подготовлена стратегия, которая приведет его к победе.

«Что бы я сделал на его месте — это проверил членов комиссии, которые провели расследование. Насколько мне известно они связаны с театром, в соучастии, если это так и есть, то, конечно, такое расследование легко можно отменить», — пояснил он в комментарии «360».

Отдельно он обратил внимание, что если Кулеш был пьян, то непонятно, каким образом его допустили к спектаклю. Открытым остается вопрос, где актер смог напиться, когда находился весь день в театре, где продажа алкоголя актерам запрещена.

«Но самое главное — это то, что двухтонная балка не должна падать на актеров, будь они хоть пьяны, хоть с ковидом», — подчеркнул юрист.

Помимо этого, по его словам, в этом деле есть еще много других нюансов, которые говорят не в пользу руководства Большого театра. Подробностей он раскрывать не стал, чтобы не мешать работе Алешкина.

Адвокат близких Кулеша сегодня заявил, что после получения официального акта комиссии он планирует обжаловать его в судебном порядке. Мать погибшего решение комиссии довело до слез.

Артиста не стало 9 октября. В тот день он участвовал в постановке оперы «Садко». Находясь на сцене, он не заметил, как одна из декораций начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней. В результате он получил перелом черепа.