Добровинский удивился письму Ефремова, но ответил на него

Александр Добровинский, который представлял в суде по делу о смертельном ДТП семью погибшего Сергея Захарова, ответил на письмо с извинениями от Михаила Ефремова. Адвокат заявил, что послание актера стало для него неожиданностью.

«Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям», — написал Добровинский в ответном письме. Копия документа оказалась в распоряжении РИА «Новости».

Адвокат пожелал артисту удачи и выразил надежду на то, что Ефремов с достоинством выйдет из этой истории. Добровинсий еще на прошлой неделе рассказал о том, что актер извинился перед ним за неприятные заявления во время судебного процесса. Известно и о том, что Ефремов принес извинения супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи пьяным, актер врезался в фургон курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчина получил серьезные травмы и через несколько часов скончался в больнице. Ефремов после смягчения приговора получил 7,5 года колонии.