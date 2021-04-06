Добровинский сказал, что сразу разоблачил лжесвидетелей по делу Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему сразу было понятно, что люди, давшие свидетельские показания в защиту Михаила Ефремова, являются лжесвидетелями. Об этом Добровинский сообщил «360».

«В прениях я просил вынести частное определение по поводу лжесвидетелей на этом процессе. Мне приятно, что мои слова были услышаны», — сказал адвокат.

Добровинский предположил, что скоро станет известно, кто нашел этих лжесвидетелей и сколько им заплатили.

«Хотя я уже знаю ответ», — добавил он.

Дела о лжесвидетельствовании в пользу Ефремова во вторник были переданы в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В даче ложных показаний по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец и Леван Бадасян. В суде они заявляли, что в момент аварии актер якобы находился не за рулем, а на пассажирском сиденье.

Ранее автомобиль Audi блогера Эдварда Била, на котором он 1 апреля попал в ДТП в центре Москвы, заметили на стоянке МВД рядом с внедорожником Jeep Grand Cherokee, принадлежащим Ефремову.