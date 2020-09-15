Добровинский рассказал о благодарности пострадавших после суда над Ефремовым

Доверители Александра Добровинского поблагодарили адвоката за исход дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В беседе с «360» юрист заметил, что претензий к его работе нет. Чего не сказать об Эльмане Пашаеве.

Добровинский сравнил действия коллеги со своей тактикой при расследовании смертельной аварии на Садовом кольце.

«Он делал свою работу так, как он умеет и как хотел. <…> Я делал свою работу, как я считал нужным: нашел свидетелей, которые стали ключевыми, видео, которое вошло в приговор. Я получил благодарность от своих доверителей», — сказал адвокат потерпевшей стороны.

Он добавил, что вина за произошедшее лежит на Михаиле Ефремове. Добровинский подчеркнул, что актер сам «согласился на этого адвоката, этих свидетелей, он говорил слова на суде, не извинился, не попросил прощения».

Ранее Эльман Пашаев заявил, что в приговоре Ефремову виноват именно Александр Добровинский. Якобы правозащитник устроил вместо процесса шоу. Именно из-за него защите не удалось договориться с потерпевшими. Ефремов от услуг адвоката отказался окончательно уже после озвученного судом вердикта.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. На своем джипе он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. Выяснилось, что актер сел за руль пьяным. Против него возбудили уголовное дело.

Пресненский суд столицы признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Пока что артист находится в СИЗО.