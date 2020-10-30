Добровинский продолжит работу юристом после лишения статуса адвоката

Лишенный адвокатского статуса Александр Добровинский не будет дожидаться окончания срока ограничения. Он продолжит работать юристом и участвовать в гражданских делах. Для этого адвокатская корочка не нужна.

«В бюро „Добровинский и партнеры“ ничего не меняется, я продолжаю вести свою деятельность в качестве юриста. К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму — все то, что помогает в решении любых, даже очень сложных дел», — рассказал Добровинский.

Юрист добавил, что без статуса адвоката он не имеет права работать лишь с уголовными делами.

Накануне стало известно, что Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского профессионального статуса на два года. Его возмутило такое решение коллег. Мужчина намерен обратиться в суд, так как «квалификационная комиссия не нашла в его действиях дисциплинарного проступка», а обвинение заключалось в нарушении этических норм без конкретики.

Александр Добровинский защищал потерпевшую сторону в громком деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.