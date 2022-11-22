Эксклюзив 22 ноября 2022, 20:03 Добровинский предсказал поражение Московской биеннале в случае суда с Третьяковкой Адвокат Добровинский: суд займет сторону Третьяковки в споре с Московской биеннале РИА «Новости»

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Организаторы IX Московской биеннале сообщили о демонтаже выставки в Третьяковской галерее. По их словам, работы начали, не расторгнув соглашение о проведении мероприятия. Теперь организаторы хотят идти в суд. Адвокат Александр Добровинский в беседе с «360» допустил, что в случае разбирательства выиграет все же Третьяковка.

Организаторы биеннале уточнили, что соглашение о совместном проведении выставки с Третьяковской галерей заключили 30 августа 2021 года.

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«Это вопиющее нарушение не только действующего законодательства, но и элементарной профессиональной этики», — подчеркнули они в заявлении в официальном Telegram-канале вернисажа.

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По их словам, Третьяковка объяснила необходимость демонтажа одновременным обрушением мягкого потолочного линолеума с зеркальным эффектом в двух из 17 временных выставочных пространствах. Организаторы подчеркнули, что дефекты устранили в течение одного рабочего дня.

«Работы по монтажу выставки галерея не дала завершить должным образом, перекрыв доступ сотрудникам и подрядчикам Московской биеннале с 3 ноября», — добавили они.

Шансов на успех немного

Теперь команда Московской биеннале собирается обращаться в суд. Однако, по оценке Добровинского, шансов на успех при разбирательстве у организаторов немного.

«Министерство культуры обратило внимание Третьяковской галереи на то, что IX Московская биеннале не соответствует уровню одного из лучших музеев мира. Кроме того, возникли технические причины, не позволяющие провести эту выставку», — отметил юрист.

По его данным, руководитель Московской международной биеннале отказался финансировать установку электрического оборудования, которое использует Третьяковская галерея. Других поставщиков с такими же техническими характеристиками найти не удалось. Эту информацию, по словам Добровинского, он получил из достоверных источников.

Третьяковка обращалась к руководству Московской биеннале с просьбой начать демонтаж выставки, но и это оказалось безрезультатно. В итоге, по словам юриста, когда Минкультуры решило отменить проведение выставки, галерея стала проводить демонтаж за свой счет.

«Если дойдет до суда, уверен, он будет в пользу Третьяковской галереи», — заключил Добровинский.