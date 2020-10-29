Добровинский пообещал через суд восстановить статус адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского статуса на два года. Такое решение возмутило представителя потерпевших в деле об аварии с участием Михаила Ефремова. Добровинский заявил, что намерен обратиться в суд для оспаривания этого решения.

Он отметил, что квалификационная комиссия не нашла в его действиях дисциплинарного проступка. Обвинение заключалось в нарушении этических норм, но без какой-либо конкретики.

«Решение квалификационной комиссии было практически полностью в мою пользу. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну. Все последующие обвинения зависели от этого», — подчеркнул адвокат.

Добровинский напомнил, что даже Министерство юстиции, имеющее право на лишение адвокатского статуса, не предлагало такого наказания. Но, по его словам, адвокатское сообщество оказалось настроено враждебно к своему коллеге.

«Моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца», — пообещал Александр Добровинский.

Совет адвокатской палаты Москвы в четверг, 29 октября, лишил статуса адвоката Александра Добровинского и запретил ему два года участвовать в квалификационном экзамене.

В начале месяца квалификационная комиссия признала, что представлявший потерпевших в деле актера Михаила Ефремова адвокат Добровинский нарушил этические правила. Его оппонент, который защищал обвиняемого артиста, адвокат Эльман Пашаев также лишился адвокатского статуса. Но для него это произошло уже четвертый раз за год.

В ходе судебного разбирательства адвокаты неоднократно попадали в поле зрения СМИ со скандальными заявлениями. Это привело к тому, что президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Пашаева и Добровинского.

В сентябре Министерство юстиции выступило с предложением лишить Пашаева статуса, а против Добровинского завести дисциплинарное производство. В высказываниях адвокатов ведомство увидело нарушение этики и закона об адвокатской деятельности.