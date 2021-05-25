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    25 мая 2021, 20:39

    Добровинский поддержал ужесточение наказания за пьяную езду

    Дарья Бунякова, Мария Бокарева

    Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за повторную езду в нетрезвом виде. Адвокат Александр Добровинский назвал такое решение абсолютно правильным.

    Добровинский поддержал ужесточение наказания за пьяную езду

    «Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Только перспектива сурового наказания поможет остановить водителя сесть за руль в нетрезвом состоянии и, возможно, спасти чью-то жизнь», — сказал Добровинский «360».

    Депутаты приняли законопроект в первом чтении 25 мая, сообщил «Интерфакс». Согласно документу, если водитель уже имеет судимость за пьяную аварию с серьезными последствиями и снова сел за руль пьяным, то его ждет наказание до трех лет заключения. Сейчас максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

    Также в законопроекте есть пункт о штрафе от 300 до 500 тысяч рублей, или же с водителя могут списать заработную плату за последние два-три года. Среди санкций еще есть принудительные работы и ограничение свободы сроком до трех лет. Вместе с любым наказанием авторы законопроекта предлагают лишать автомобилиста возможности садиться за руль или работать водителем. Заниматься перевозками нельзя будет максимально в течение шести лет.