Добровинский поддержал ужесточение наказания за пьяную езду

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за повторную езду в нетрезвом виде. Адвокат Александр Добровинский назвал такое решение абсолютно правильным.

«Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Только перспектива сурового наказания поможет остановить водителя сесть за руль в нетрезвом состоянии и, возможно, спасти чью-то жизнь», — сказал Добровинский «360».

Депутаты приняли законопроект в первом чтении 25 мая, сообщил «Интерфакс». Согласно документу, если водитель уже имеет судимость за пьяную аварию с серьезными последствиями и снова сел за руль пьяным, то его ждет наказание до трех лет заключения. Сейчас максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Также в законопроекте есть пункт о штрафе от 300 до 500 тысяч рублей, или же с водителя могут списать заработную плату за последние два-три года. Среди санкций еще есть принудительные работы и ограничение свободы сроком до трех лет. Вместе с любым наказанием авторы законопроекта предлагают лишать автомобилиста возможности садиться за руль или работать водителем. Заниматься перевозками нельзя будет максимально в течение шести лет.