Добровинский ответит на вопросы журналистов о деле Ефремова. Онлайн-трансляция

Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам заключения в колонии общего режима. Также актер выплатит старшему сыну Сергея Захарова 800 тысяч рублей. Подробнее о процессе и об итогах заседаний рассказывает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Прямую трансляцию ведет «360».

Ранее Добровинский уже прокомментировал решение суда. Он заявил, что хотел бы, чтобы Ефремов был на свободе, а Сергей Захаров — жив. Но прошлого не изменить, а количество лет в колонии, которые суд назначил Ефремову, не так уж и важно.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев также выразил свое мнение к решению суда. Он уточнил, что и актер, и его близкие ожидали более сурового наказания. Сам же Пашаев был уверен, что Ефремову дадут восемь лет.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения». Актера также лишили водительских прав на три года.