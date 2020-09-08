Добровинский обвинил Ефремова в поливании грязью семьи Захарова

Адвокат стороны семьи погибшего Александр Добровинский выступает на пресс-конференции после вынесения приговора Михаилу Ефремову. В своей речи правозащитник назвал две странности, которые заметил в этом деле.

По словам Добровинского, ни адвокаты, ни журналисты так и не дождались «таинственного серьезного известного человека, о которой говорила защита».

Адвокат подчеркнул, что в процессе обнаружил две вещи, которые «не укладываются у него в голове». Первая — линия защиты, которая, по мнению Добровинского, была срежиссирована самим Ефремовым. Вторая — «грязь» в сторону семьи Захарова.

«Я не могу понять и не приму никогда, почему стратегически была избрана манера защиты Ефремова, которая заключалась в том, чтобы облить грязью и помоями семью потерпевшего. Это началось буквально с первого дня. Не забудьте, что адвокат должен говорить только и по согласованию с доверителем. То, что говорил адвокат — это слова господина Ефремова», — заявил Добровинский.

Защитник семьи Захарова подчеркнул, что его неприятно удивила манера поведения Ефремова на суде — на вопрос прокомментировать что-либо он заявлял, что не работает комментатором, а на просьбу показать, как он надевал ремень безопасности, ответил, что «съемочный день стоит очень дорого».

«Это было удивительно, потому что на этом суде решалась его судьба», — признался Добровинский.

Во вторник, 8 сентября, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, его лишили прав на три года и обязали выплатить компенсацию семье погибшего в размере 800 тысяч рублей.