Добровинский назвал «старой информацией» новость о втором дисциплинарном деле против себя

Александр Добровинский рассказал «360», что несколько недель назад ему сообщили о возбуждении в отношении него второго дисциплинарного дела. Что стало причиной в этот раз остается в секрете. Однако слушание состоится совсем скоро.

«Они давно прислали, две или три недели назад. Это было обращение в палату. Все будет рассматриваться в начале октября. Это старая информация», — рассказал Добровинский.

Тем не менее в СМИ информация о возбуждении Министерством юстиции нового дела появилась только сегодня.

По каким причинам появилось второе дисциплинарное дело Добровинский раскрывать не стал. «Там есть несколько пунктов, которые я хотел бы оставить в рамках адвокатского сообщества и обсудить это на комиссии, а не делать это публичным явлением. Я думаю, что мы между коллегами разберемся», — сообщил он.

Александр Добровинский представляет интересы семьи Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием актера Михаила Ефремова. Защитник ранее высказывался о деле и заявил, что оно «всколыхнуло страну». Также у адвоката в планах написать об этом книгу.