Адвокат назвал популистским желание Ефремова усыновить детей погибшего в аварии Захарова

Юрист рассказал, что у Захарова нет несовершеннолетних детей.

«Поэтому это популистское высказывание», — заметил собеседник информагентства.

По его мнению, слова Ефремова звучат по отношению к семье погибшего немного оскорбительно.

Добровинский напомнил, что актер совершил тяжкое преступление, а по закону, человек, сделавший подобное, не имеет права на усыновление.

«Тут можно говорить все что угодно, но мне кажется нехорошо сегодня спекулировать популистскими лозунгами, тем более играть с жизнями людей», — заключил адвокат.

Ранее российский футболист Александр Кокорин исключил, что для Ефремова сделают поблажки на зоне, если он туда попадет. Спортсмен пожелал артисту терпения, чтобы он прошел этот путь достойно, если он все же окажется в колонии.

«Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?» — заметил Кокорин.