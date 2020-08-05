Добровинский хрюкнул в ответ Ефремову. Видео

Адвокат потерпевшей стороны в деле ДТП с участием Ефремова Александр Добровинский хрюкнул в ответ актеру. Он заявил, что это ответ «Спартаку», так как Ефремов болельщик красно-белых.

«Это ответ „Спартаку“, он (Ефремов — прим. ред.) сказал, что он болельщик „Спартака“. А если бы он болел за ЦСКА я бы сделал что?» — прокомментировал свое хрюканье Добровинский и засмеялся.

Это не первый раз, когда адвокат хрюкает на суде. Сам Ефремов заявил, что «хрю» в исполнении адвоката не обижает его — он действительно болеет за «Спартак».

5 августа в Пресненском суде Москвы началось слушание по делу Михаила Ефремова. Во время заседания актер заявил, что не признает свою вину, так как ничего не помнит.

Пьяный Ефремов 8 июня на своем внедорожнике влетел в центре Москвы на скорости в фургон курьера Сергея Захарова, который погиб от травм. Актера отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.