Добровинский хлестко ответил на обвинения Джигурды в монтаже видео с Ефремовым

Александр Добровинский ответил Никите Джигурде, который обвинил его в монтаже видео с Ефремовым за рулем машины. Защитник семьи Сергея Захарова посоветовал шоумену нанять в качестве адвоката Эльмана Пашаева.

«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев», — заявил Добровинский радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Никита Джигурда рассказал, что якобы смог найти доказательства монтажа видео с Ефремовым, где он сидит за рулем машины в день смертельной аварии. По словам шоумена, на кадрах появляется «полная и голая рука», хотя актер в тот день был одет в пиджак. Джигурда уверяет, что заказал экспертизу видео, которая подтвердила — это монтаж. Кроме руки, выдает его и нога: на Ефремове были широкие брюки, а на человеке за рулем — узкие штаны.

Джигурда решил подать в суд на Александра Добровинского за монтаж и ложные показания. Он также уверен, что видео создали для того, чтобы опорочить имя Михаила Ефремова и незаслуженно посадить его в тюрьму. По мнению Джигурды, актер не совершал преступление, в котором его обвиняют.

Ранее Никита Джигурда уже выступал в поддержку Михаила Ефремова, пишет «Царьград». Он окрестил себя «руководителем департамента защиты прав, свобод и законных интересов творческого сообщества».