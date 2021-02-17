Добровинский анонсировал новые попытки вернуть себе статус адвоката

Хамовнический суд Москвы отклонил иск Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы о прекращении его адвокатского статуса. «360» юрист заявил, что продолжит бороться за правовое положение.

Добровинский подчеркнул, что уверен в своей правоте на сто процентов, поэтому не собирается отступать.

«Я буду продолжать бороться за статус. <…> Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал», — сказал он.

Юрист добавил, что наличие или отсутствие статуса не оказывает никакого влияния на его «работоспособность, ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов».

По словам Добровинского, на состоявшемся судебном заседании он напомнил «о существовании Конвенции о защите прав и основных свобод». Указанные в ней нормы о свободе выражения мнения соответствуют аналогичным положениям в Конституции РФ. А за выраженное адвокатом при осуществлении профессиональной деятельности мнение невозможно привлечь его к ответственности. Это указано в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и гарантирует независимость адвоката.

«Мы ходатайствовали о приобщении к делу данного постановления ЕСПЧ. Суд его приобщил к делу, чем дал мне еще один аргумент для моей защиты в дальнейшей инстанции. Я был готов к такому развитию событий и прекрасно знал, что буду отстаивать свою позицию в апелляции. Так что ждите продолжения», — заключил Александр Добровинский.

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил его адвокатского статуса на два года. Добровинский решил оспорить решение при помощи гражданского иска.