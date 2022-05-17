«Доброе дело» из Подмосковья вновь помогло медикам Донбасса

Волонтеры из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» в очередной раз доставили в Донбасс гуманитарную помощь для больниц. Ее получат медучреждения в районе Донецка, где большинство пациентов — раненые военные.

В этот раз для медиков привезли катетеры, халаты, медицинские перчатки, памперсы для взрослых, халаты, пеленки для лежачих больных. А еще — питьевую воду: с подачей воды здесь бывают перебои.

«Мы ориентируемся на запросы больницы: пытаемся довезти гумпомощь в том объеме, в котором это необходимо. Сегодняшний груз рассчитан на месяц», — рассказал один из волонтеров, член Общественной палаты Московской области Рушан Махмутов.

Ранее, 7 мая, гумпомощь от жителей Московской области получила детская больница в Макеевке.

Акция «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, будет продолжаться. Волонтеры из Подмосковья раздают гумпомощь для Донбасса ежедневно.

Узнать, какая помощь нужна прямо сейчас, и уточнить адреса ближайших пунктов ее сбора можно на сайте volontermo.ru.