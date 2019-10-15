«Добродел» подвел итоги за неделю. Больше всего жителей волновали дворы и дороги

В Подмосковье подвели итоги работы портала «Добродел» с 4 по 10 октября. Так, чаще всего жители региона жаловались на состояние дворов, дорог и мусор.

На прошлой неделе к «Доброделу» присоединились еще 17 тысяч новых пользователей. Количество поступающих сообщений не превышает норму. Снижается количество повторных обращений, а это означает, что решение проблем становится качественнее и оперативнее.

Наибольшее снижение новых сообщений — у Балашихи, Реутова и Лосино-Петровского. А вот в нескольких муниципалитетах ситуация обратная. В числе аутсайдеров Красногорск, Домодедово и Талдом.

Источник фото: телеканал «360»

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Самой острой проблемой прошлой недели стало состояние дворов. Жители Московской области жаловались на парковки на газонах, неисправные детские площадки, фонари, разрушенные тротуары. Волнуют подмосквичей и вопросы мусора.

Источник фото: телеканал «360»

Жалобы по отходам напрямую связаны с работой региональных операторов. И чтобы понять, откуда прирост, необходимо разобраться в причинах роста количества сообщений. Пока в аутсайдерах находятся Одинцово, Домодедово и Талдом.

Обращаются на «Добродел» и по поводу дорог. Чаще всего жителей волнуют состояние ремонта и неработающие фонари. Наибольшее количество жалоб поступает из Балашихи, Ленинского округа и Лобни.

Также на портал поступают повторные обращения. Чаще всего жителей не устраивает решение вопросов по категориям «Двор», «Мусор» и «Дороги». Однако на прошлой неделе общее количество повторных сообщений снизилось на 16 процентов.

Источник фото: телеканал «360»

Хорошие результаты

Если говорить о позитивных показателях, то по части дорог за неделю решили более тысячи проблем. Заделали 296 ям во дворах и отремонтировали 270 тротуаров и пешеходных дорожек. Лучше всего с этими задачами справились в Щелкове, Пушкине и Лобне.

Тему мусора на «отлично» отработали в Пушкине, Одинцове и Котельниках. Так, были ликвидированы свалки во дворах, на дорогах и в лесах.

Еще более 470 проблем решили в категории «Детские и спортивные площадки». Лучшими на прошлой неделе стали Балашиха, Реутов и Можайск. В муниципалитете успешно и оперативно провели уборку площадок, отремонтировали игровые элементы, заменили покрытие, восстановили лавочки и ограждения.

Кстати, в некоторых крупных муниципалитетах на прошлой неделе не было прироста просрочек. В топ вошли Люберцы, Егорьевск, Волоколамск, Пушкино и Озеры.

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«Добродел» — это портал для жителей Московской области. Сервис позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать задачи. Чтобы подать обращение, необходимо пройти регистрацию.

С первого дня работы на портале зарегистрировались более 1,4 миллиона пользователей. Мобильное приложение установили почти 462 тысячи жителей Подмосковья. Всего за существование «Добродела» было решено 1,18 миллиона проблем.