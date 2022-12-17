Общество 17 декабря 2022, 22:52 «Добро возвращается сторицей». Состоялся благотворительный аукцион волонтеров «Норникеля»

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17 декабря состоялась традиционная ярмарка-аукцион «Волонтеры в Сити» — благотворительный проект корпоративных волонтеров «Норникеля». В день аукциона удалось собрать более 800 тысяч рублей. По доброй традиции компания удвоит эту сумму — и на добрые дела отправится более 1,6 миллионов рублей.

Уже в четвёртый раз инициативные сотрудники «Норникеля» из Норильска, Мончегорска, Никеля, Заполярного, Читы, Москвы и других городов собираются вместе перед Новым годом, чтобы провести благотворительный аукцион и продать рукодельные сувениры. С вырученных средств «Комбинат добра» поможет оплатить курс реабилитации Максиму Пономареву из Норильска и приобретет специальную кровать с подъемом для Светланы Охрименко из Заполярного. Оставшаяся сумма отправится в читинский фонд помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Пчелка» и московский благотворительный фонд «Старость в радость».

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В этом году «Комбинат добра» подготовил новые уникальные лоты. Помимо игрушек-символов наступающего 2023 года — кроликов и котов, сшитых руками волонтёров, в этом году участники ярмарки могли приобрести и премиум-лоты от партнёров «Норникеля». Среди них — хоккейный шлем сборной России с автографами игроков, хоккейная клюшка с подписью от Павла Буре, баскетбольный мяч, подписанный игроками ПБК ЦСКА, футболка сборной России по футболу с автографами легенд команды и другие.

Руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля» Елена Крючкова подчеркнула, что ключевая идея благотворительного аукциона этого года — это партнёрство. Руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля» Елена Крючкова подчеркнула, что ключевая идея благотворительного аукциона этого года — это партнёрство.

«Мы с дочерью в первый раз участвуем в благотворительном аукционе „Волонтеры в сити“», — рассказала Анастасия Савельева, начальник управления устойчивого развития компании «Металлоинвест». — «Это вдохновило нас подумать о том, какие лоты наша компания могла бы представить в следующем году, что такого интересного можно предложить коллегам, это может быть очень классной коллаборацией на будущий год, будем готовиться».

Самым дорогим лотом аукциона стал хоккейный шлем сборной России, подписанный игроками — олимпийскими чемпионами 2018 года, его выкупили за 65 тысяч рублей. А самая яркая борьба развернулась за клюшку от легенды отечественного хоккея, «Русской ракеты» Павла Буре. Получить уникальный лот стремились многие участники аукциона, но победу одержала Инесса Чернова, руководитель по направлению отчетности об устойчивом развитии компании «Норникель». Она приобрела клюшку, пожертвовав на благотворительные цели 62 тысячи рублей.

«На сегодняшней ярмарке „Комбината добра“ это уникальный лот, впервые появившийся, поэтому я не могла остаться равнодушной. Это клюшка с автографом легендарного хоккеиста Павла Буре, а он знаменит своей молниеносной скоростью, большими достижениями в хоккее, и это соответствует нашей компании. Хочется, чтобы она придавала сил, уверенности, и мы тоже всегда были заряжены на успех», — поделилась после покупки руководитель по направлению отчетности об устойчивом развитии «Норникеля» Инесса Чернова.

Участие в подготовке сувениров для аукциона принял и благотворительный фонд «Старость в радость». Керамический Дед Мороз от фонда стал топ-лотом среди новогодних сувениров и отправился в руки нового хозяина за 19 тысяч рублей. Попечитель фонда «Старость в радость», певец Родион Газманов поблагодарил волонтёров «Норникеля» за активную помощь нуждающимся, присоединившись к ярмарке в онлайн-формате, и поздравил участников ярмарки песней.

Бессменный ведущий аукциона, член Общественной палаты РФ и активный волонтер Вадим Ковалев отметил: «Я абсолютно убежден, что все хорошее, что мы делаем, оно к нам возвращается сторицей. Причем не деньгами, а другими важными историями, которые случаются в нашей жизни и которые мы привыкли называть новогодними чудесами. На самом деле это возвращение той энергии, которой мы сами делимся с миром».

В следующем году друзья «Норникеля» и волонтеры «Комбината добра» обещают изготовить для благотворительной ярмарки новую партию премиум-лотов и милых игрушек-символов. А пока — ярмарка продолжается, новогодние зайцы, коты и другие авторские сувениры, а также дополнительные суперлоты от партнеров будут ждать своих покупателей на сайте волонтерывсити.рф до 14 января 2023 года.