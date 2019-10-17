Добро пожаловать в градосферу. Подмосковье показало, какими будут города будущего

Архитектурный фестиваль «Зодчество-2019» стартовал в Гостином дворе. Стенд Подмосковья наглядно показывает, как изменится архитектурный облик городов региона.

В этом году Московская область представила пилотный проект, посвященный градосфере, а также показала, как планирует менять архитектурный облик городов региона.

«Градосфера — это интересный промежуточный формат между документами территориального планирования и социологическим исследованием и документации проектного землепользования застройки. Мы вовлекаем граждан, мы анализируем историю населения. У нас есть пять городов Московской области, относящиеся к пяти типам и моделям, которые мы взяли для такого пилотного проекта. Это Хотьково как город с историческим ядром, но не входящий в состав исторических поселений. Это Яхрома с природным экологическим каркасом. Это Дубна как город, насыщенный научно-производственными техническими объектами, а также два высокоурбанизированных города центральной части: Видное и Балашиха», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, на примере этих городов авторы проекта постараются соединить восприятие разных групп населения региона и представить концепцию городского облика, близкую сразу всем.

Источник фото: телеканал «360»

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Но инновационными проектами Московская область не ограничилась. Стенд на выставке также рассказывает, чем сейчас живет подмосковная архитектура.

«Мы решили показать то, чем мы гордимся. А гордимся мы очень многим в нашем регионе. Это и экологическая составляющая, и промышленность, и объекты здравоохранения, образования и культуры. У нас потрясающая ассоциация проектировщиков Московской области. У нас уникальные информационные системы, с которыми можно познакомиться на стенде. Кроме того, мы анонсируем, что Московская область и Комитет по архитектуре и градостроительству ждут профессиональных молодых архитекторов в кадровом резерве. Об этом мы тоже говорим на нашем стенде, показываем интересные проекты», — отметила Александра Кузьмина.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что представленный стенд выглядит весьма убедительно — его создателям удалось вписаться в масштаб выставки и не потеряться.

«Стенд наш выглядит, на мой взгляд, весьма убедительно. Это я уже говорю не как чиновник, а как архитектор. Потому что в масштабе Гостиного двора очень сложно работать. Здесь самое важное — не измельчить. Я считаю, что попадание в масштаб у нас на стенде произошло. Точка восприятия, с которой можно все оценить, — это балкон, с которого можно увидеть весь стенд целиком», — сказала архитектор.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, Александра Кузьмина рассказала, какие программы сейчас реализуются в Московской области.

«Каждое из этих направлений объединено государственными программами. Сейчас идет уникальная работа по капитальному ремонту существующих домов культуры, которые по большей части находились в прискорбном состоянии. Каждый следующий месяц на рабочих группах архитектурных комиссий мы рассматриваем новые проекты и предложения по преображению ранее построенных объектов. Также у нас есть огромная программа „Школы Подмосковья“, в рамках которой мы вместе с Министерством строительного комплекса ведем полный цикл работ: от подбора участка до формирования архитектурного градостроительного облика. То же самое касается программы здравоохранения. Мы здесь анонсируем строительство детских и взрослых больниц, которые становятся типовыми», — заметила Кузьмина.