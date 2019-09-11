Добираться до дома с комфортом. В Солнечногорске приступили к ремонту дорог

Новую дорогу получат десятки тысяч людей в Солнечногорском городском округе. Жители десяти поселений, зажатые между Пятницким шоссе и Ленинградкой, уже 20 лет ездят по ямам, которые больше похожи на окопы. Автобусы там вообще не ходят — водители боятся за безопасность пассажиров. Но в Подмосковье действует система голосования за ремонт дорог. Через портал «Добродел» местные жители смогли добиться решения своей проблемы.

Жители десяти поселений, зажатые между Пятницким шоссе и Ленинградкой, дождались новую дорогу.

«Ремонт начался только на этой неделе, а необходимость была уже давно. И если он будет продолжаться дальше — это станет большим удовольствием», — отметил местный житель Юрий Хитриков.

А продолжаться ремонт будет точно. По итогам голосования жителей на портале «Добродел» эта дорога набрала 58 голосов, а значит, очень скоро на трех участках появится новое асфальтобетонное покрытие со свежей разметкой.

Источник фото: телеканал «360»

Дорога протяженностью порядка 18-и километров соединяет Пятницкое шоссе, и есть возможность выезда на Ленинградское. Она проходит мимо порядка десяти деревень и соединяет два городских округа — Солнечногорский и Клинский. Интенсивность движения очень высокая — больше десяти тысяч машин в сутки.

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Трассу не ремонтировали с 1999 года. За 20 лет здесь появились уже не просто ямы, а целые окопы в асфальте. Ездить стало небезопасно. По словам местной жительницы, два года вместе с жителями деревни они пытались обратить внимание властей на свою проблему. Ремонт одной ямы приходилось ждать месяцами. Водители автобусов отказались перевозить здесь людей — боялись.

«И вот, когда мы обратились на „Добродел“, сразу сняли слой асфальта. Будут делать новую разметку, как нам пообещали. Надеюсь, наша проблема решится», — рассказала местная жительница Ольга Соловьева.

Ремонтом занимаются семь человек. Они работают каждый день с 08:00, кроме выходных. Задействовано десять единиц техники.

Источник фото: телеканал «360»

К зиме здесь должно появиться хорошее покрытие, на протяжении всех пяти километров –качественный толстый асфальт, и жители смогут добираться до своих домов безопасно и легко.