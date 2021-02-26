Сильный туман продержится в Москве до утра 26 февраля

Этой ночью Москву накроет туман с видимостью 200-500 метров. Он продержится до позднего утра, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Туман, по данным Росгидромета, будет наблюдаться местами, примерно с полуночи до 09:00 мск 26 февраля.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и держать безопасную дистанцию, а пешеходам, идущим по караю дороги, — иметь на одежде светоотражающие элементы.

В четверг, 25 февраля, в московский регион пришло резкое потепление, которое продержится, как минимум, до начала следующей недели. Из-за сильных снегопадов, накрывших столицу до этого, множество улиц оказались затоплены.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Игоря Моржаретто, в условиях снежной каши и тумана от автомобилистов требуется особая осторожность. Движение должно быть плавным, без резких торможений и перестроений. В туман нужно включать фары и противотуманки.

По прогнозу Гидрометцентра, этой ночью в столице возможен небольшой дождь и мокрый снег при температуре +1…+3 градуса. Днем в пятницу 26 февраля будет +3…+5 и также возможны небольшие осадки.