Физлиц-иноагентов предложили не допускать до российских выборов

В России предложили запретить физлицам-иноагентам и членам их семей участвовать во всех выборах. С такой инициативой в Госдуму обратились представители бизнеса.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней», — привело РИА «Новости» цитату из обращения президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

В письме поясняется, что предложение связано с тем, что западные спецслужбы стали чаще пытаться дестабилизировать ситуацию в России. Кроме того, для этих целей они используют несистемную оппозицию. По словам президента ассоциации, попытки «раскачать лодку» могут продолжаться до выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.

«Градус антироссийской риторики по мере приближения выборов будет расти, вместе с желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс. Тем не менее, минимизировать негативное воздействие на политическую систему России по силам российскому парламенту», — заявил он.

Свое обращение Янсуков направил спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.