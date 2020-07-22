В некоторых странах продолжает расти количество новых инфицированных коронавирусом. Это говорит о том, что пандемия будет продолжаться вплоть до Нового года, считает академик РАН, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«До Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200−400 заболевших. Пока сложно сказать, будет ли это волна заболеваемости или нет», — отметил Малеев в интервью сайту «Будущее России. Национальные проекты».

Он добавил, что мир пока даже не прошел пик заболеваемости COVID-19. Вспышки заражений возможны из-за нынешней глобализации. Люди летают из одной страны в другую и могут переносить инфекцию.

«В России сейчас каждый день чуть больше шести тысяч заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тысяч. Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный», — пояснил академик.

По его словам, России нужно развивать санитарные отряды экстренного реагирования. Кроме того, у всех медиков должна быть «инфекционная настороженность». Для борьбы с коронавирусом врачей других направлений быстро обучили, но им необходима более углубленная подготовка.

«Невозможно прогнозировать, когда случится новая вспышка — через пять или 30 лет. А вот общая готовность всех медиков нужна, с практикой, как гражданская оборона. У нас многие инфекционисты не видели никогда холеру или проказу», — заключил Малеев.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 789 190 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 572 053 пациента, скончались — 12 745.