До миллиона мигрантов вернутся в Россию

Сотни тысяч или даже до миллиона трудовых мигрантов могут возвратиться в Россию и встроиться в экономику в скором времени. Ведь РФ с 1 апреля восстановила авиасообщение со Средней Азией. Такое мнение высказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«Мы ждем миллион человек. Сложность в том, что сейчас летает мало рейсов. Например, в Киргизию и Таджикистан в неделю вылетает всего один рейс, в Узбекистан — три-четыре раза в день шесть дней в неделю», — рассказал «Российской газете» Коженов.

За неделю в страну могут въехать около пяти-шести тысяч человек. Тем не менее приток мигрантов уже заметен на рынке труда. Еще в январе и феврале резюме иностранцев из Средней Азии было не больше, чем в прошлом году. Однако уже в марте количество заявок выросло по сравнению с зимой на 55%. Об этом заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, в первые дни апреля такие резюме — это половина мартовского показателя. Больше всего ищут работу граждане Киргизии, Казахстана. Меньше всего — Таджикистана.

Коженов считает, что еще больше мигрантов прибудут в Россию после того, как наземные погранпереходы откроют. Однако даже при хороших прогнозах дефицит рабочей силы даже к концу 2021 года не будет восстановлен. Такое мнение высказала директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Жанна Волкова. Она предположила, что возвращение не будет таким массовым, как был отъезд. Ведь люди за прошедшие месяцы, скорее всего, нашли себе работу на родине и снова менять жизнь не захотят.