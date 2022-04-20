До лета дотянем? Как РФ справится с дефицитом бытовой техники и гаджетов

Запасов зарубежной электроники и бытовой техники на складах и полках российских магазинов хватит до лета. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на близкие к вендорам и ретейлерам источники.

Прогноз окажется справедливым только в том случае, если в страну довезут партии товара, заказанные зимой, до начала спецоперации на Украине. Ряд экспертов допустили, что резервы подойдут к концу только в августе–сентябре текущего года.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подтвердили, что из-за проблем с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент гаджетов в магазинах может заметно сузиться.

Близкие к ретейлерам источники отметили, что в рамках параллельного импорта продавцы рассчитывают ввозить в страну достаточное количество продукции, чтобы покрыть возникающий спрос. Партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана, Узбекистана.

Минпромторг отслеживает ситуацию в торговых сетях, реализующих бытовую технику и электронику. По состоянию на 13 апреля сформированы запасы холодильников, стиральных машин, смартфонов, электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновок, газовых и электрических плит с духовками.