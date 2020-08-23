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    23 августа 2020, 23:10

    Двухлетнего ребенка в приюте Крыма довели до истощения

    Анатолий Минкин

    Жительница Симферополя Ольга Крамная на своей странице в Facebook на своей странице в Facebook опубликовала фотографию ребенка. По ее словам, в детском доме «Елочка» ребенку не давали воды, что у него пересохли вены. Теперь ему невозможно поставить капельницу, так как они отторгают иглу.
    Двухлетнего ребенка в приюте Крыма довели до истощения | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Он начинает плакать при виде белых халатов и затихает только тогда, когда они удаляются. Вы слышите, сотрудники «Елки»? Ребенок боится белые халаты, которые видел почти два года!» — написала автор поста.

    Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила о начале проверки по опубликованной в социальной сети информации о ненадлежащем уходе за двухлетним мальчиком в доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».

    В ведомстве отметили, что дом ребенка находится в ведении министерства здравоохранения Республики Крым.

    ТАСС со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России сообщил, что собственную проверку организовали следователи. По информации ведомства, с жалобой на работу сотрудников дома ребенка пожаловалась приемная мать двухлетнего мальчика. Она забрала его из учреждения в плохом состоянии.

    В данный момент следователи начали проверку и назначили медицинские экспертизы. Они намерены изучить, в каких условиях содержатся дети. По итогам они дадут оценку работе дома ребенка и органов опеки.

    Новости SMI.FM