Двухлетнего ребенка в приюте Крыма довели до истощения

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Он начинает плакать при виде белых халатов и затихает только тогда, когда они удаляются. Вы слышите, сотрудники «Елки»? Ребенок боится белые халаты, которые видел почти два года!» — написала автор поста.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила о начале проверки по опубликованной в социальной сети информации о ненадлежащем уходе за двухлетним мальчиком в доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».

В ведомстве отметили, что дом ребенка находится в ведении министерства здравоохранения Республики Крым.

ТАСС со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России сообщил, что собственную проверку организовали следователи. По информации ведомства, с жалобой на работу сотрудников дома ребенка пожаловалась приемная мать двухлетнего мальчика. Она забрала его из учреждения в плохом состоянии.

В данный момент следователи начали проверку и назначили медицинские экспертизы. Они намерены изучить, в каких условиях содержатся дети. По итогам они дадут оценку работе дома ребенка и органов опеки.