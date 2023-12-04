Общество 04 декабря 2023, 08:42 До -7 градусов мороза пообещали москвичам 4 декабря Синоптики предупредили об облачной погоде и морозе до -7 градусов в Москве РИА «Новости»

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Облачную с неустойчивыми прояснениями погоду и до -7 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, 4 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалист центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

По данным эксперта, в понедельник на протяжении дня будет облачно, периодически может выходить солнце. В некоторых района столицы пройдет слабый снег. Температура воздуха днем достигнет отметки -5… -7 градусов, а в Подмосковье — -4… -9 градусов.

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Порывы западного ветра будут достигать трех-восьми метров в секунду. Давление будет немного расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 5 декабря.