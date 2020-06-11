Собираемость платы за ЖКУ упала до 60% в ряде городов

В администрацию президента поступило предложение поручить госучреждениям полностью погасить задолженность по коммунальным услугам и ограничить доступ к господдержке малому бизнесу, у которого долги по ЖКУ.

С инициативой выступил член Совета Федерации Федерального Собрания по экономической политике Андрей Кутепов. Он указал на то, что в некоторых городах собираемость с марта по июнь упала с 90% до 60%, написала газета «Известия».

В письме, которое он направил помощнику Владимира Путина Максиму Орешкину (есть у «Известий»), сенатор предложил не только заставить казенные компании погасить счета, но и заплатить двухмесячный аванс.

Он предложил и меры поддержки отрасли: включить ее в список пострадавших, уменьшить некоторым компаниям налоги на прибыль с 20% до 10% и предложить беспроцентные кредиты.

В Минстрое предложение поддержали, сославшись на то, что в целом в апреле–июне выпадающие доходы отрасли могут составить порядка 70-80 миллиардов рублей.

Ранее Минэнерго попросило отменить введенный мораторий ЖКХ на пени и штрафы,