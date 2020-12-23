До 5 миллионов россиян потенциально могут «обнулить» свои долги онлайн

Минцифры поддерживает предложение дать россиянам возможность подавать заявление на внесудебное банкротство через портал госуслуг.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства. На сегодня, чтобы подать заявление, гражданин должен лично обратиться в МФЦ.

Эксперты обсудили проблемы процедуры внесудебного банкротства, которые проявились за первые месяцы существования этой программы.

Представители ОНФ отметили, что на сегодня самые незащищенные слои населения не могут воспользоваться возможностью «обнулить» непосильные долги. Потенциально могли бы претендовать на упрощенную процедуру банкротства до пяти миллионов должников.

В середине декабря стало известно, что процедура упрощенного банкротства в России начата только по каждому четвертому заявлению. В Минэкономразвития тогда объяснили, что отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования.