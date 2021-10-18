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    18 октября 2021, 16:24

    «До 300 списков». Красноярский батюшка рассказал, почему стал принимать записки о здравии через Twitter

    Протоирей Рыжов: в неделю приходит до 300 списков на молитвы за здравие и за упокой в Twitter

    Мария Бокарева, Наза Салех Захи

    Протоиерей Сергий Рыжов из Красноярского края, который принимает списки для молитв о здравии и упокоении через Twitter, заявил об огромном интересе к такому формату. За неделю может приходить до 300 записок. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

    «До 300 списков». Красноярский батюшка рассказал, почему стал принимать записки о здравии через Twitter

    «Это не только я, это много кто так делает», — сказал он.

    По его словам, так делает митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий Антонов. Он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предлагает оставить ему имена для молитв.

    «До 300 списков, а в списке может быть по 50 имен», — уточнил Рыжов объемы присылаемых ему записок.

    Отправить записки через Twitter можно только раз в неделю. Батюшка читает их со смартфона. Его предложение стало очень нужным для тех, кто живет в Западной Европе или США. По его словам, там храмы закрыты. Рыжов добавил, что просят помолиться за них и лежащие в московских больницах люди.

    «Некоторые возмущаются, говорят, что совсем обленились. Но дело в том, что православные знают, что чем больше ты подашь записок, чем больше молитв перед престолом Божьим, тем помощи будет больше», — заключил протоиерей.

    В прошедшее воскресенье он во время литургии зачитал 187 списков.