«До 300 списков». Красноярский батюшка рассказал, почему стал принимать записки о здравии через Twitter

Протоиерей Сергий Рыжов из Красноярского края, который принимает списки для молитв о здравии и упокоении через Twitter, заявил об огромном интересе к такому формату. За неделю может приходить до 300 записок. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

«Это не только я, это много кто так делает», — сказал он.

По его словам, так делает митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий Антонов. Он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предлагает оставить ему имена для молитв.

«До 300 списков, а в списке может быть по 50 имен», — уточнил Рыжов объемы присылаемых ему записок.

Отправить записки через Twitter можно только раз в неделю. Батюшка читает их со смартфона. Его предложение стало очень нужным для тех, кто живет в Западной Европе или США. По его словам, там храмы закрыты. Рыжов добавил, что просят помолиться за них и лежащие в московских больницах люди.

«Некоторые возмущаются, говорят, что совсем обленились. Но дело в том, что православные знают, что чем больше ты подашь записок, чем больше молитв перед престолом Божьим, тем помощи будет больше», — заключил протоиерей.

В прошедшее воскресенье он во время литургии зачитал 187 списков.