Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в текущем году опустился до 23%. Это на пять процентных пунктов ниже уровня прошлого года.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования компании Deloitte.

Меньше всего доверяют телевидению среди жителей столицы— 20%, жителей других городов-миллионников — 21%, а также студентов — 15%, следует из приведенной статистики. Наибольший уровень доверия зафиксирован среди жителей Северо-Кавказского федерального округа — 28%. Также телевидению доверяют люди от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники государственных органов (36%).

Сайты компаний и госорганов, новостные и аналитические онлайн-ресурсы стали для россиян основным источником информации, следует из данных исследования. К ним уровень доверия составил 39% (против 42% годом ранее). Соцсети и блоги основным источником информации назвали 16% респондентов.

При этом в ВГТРК изданию рассказали, что не наблюдают снижения интереса к информационному телевещанию. Напротив, в компании подчеркнули, что текущая внешнеполитическая обстановка, способствует росту числа зрителей.

Аудитория НТВ и время просмотра информационных программ в эфире увеличиваются в сравнении с предыдущим годом, отметила главный редактор НТВ Александра Кошарницкая.

Из данных исследования международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020» следует, что телефонные звонки, сделанные в рекламных целях, раздражают россиян больше любой другой рекламы. Из материалов опроса следует, что большей частью россияне положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства.