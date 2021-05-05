Экстренное предупреждение о ветре с порывами до 20 м/с выпустили в Москве

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 мая с 12:00 до 20:00 часов в столице местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других авто. А также избегать обгонов и перестроений. И парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов предупреждают об опасности рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.

«При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», — сказано в сообщении.

На Урале и в части Сибири уже несколько дней сохраняется шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого разгорелось множество лесных пожаров в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях.

В Кургане в начале недели огонь перекинулся на заброшенные дачные дома, город заволокло дымом.

В ближайшие дни, 6–7 мая, ветер с порывами до 22-27 метров в секунду ожидается в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

В Свердловской, Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе 6–7 мая ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.