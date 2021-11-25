Российские рестораны поднимут цены до 15% в 2022 году

Стоимость блюд в российских ресторанах вырастет до 15% в 2022 году. Ценники планируют поднять такие заведения, как «Шоколадница», «Блэк Стар бургер», «Сыроварня» и другие. Причиной подорожания стал рост цен на продукты и логистические услуги.

В среднем рестораны повысят цены на 5-10%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В некоторых случаях стоимость блюд взлетит на 15%. Но, как заявил гендиректор Black Star Foods Юрий Левитас, рост цен будет постепенным.

Вместе с «Блэк Стар бургер» поднять стоимость блюд планирует «Шоколадница», входящие в Novikov Group «Магадан», «Большой» и «Остериа Марио» со «Швили» из Tigrus Group. Рестораторы пояснили, что подорожание будет идти вслед за повышением ценников на логистические услуги и продукты.

«Мы видим, что цены растут в основном на морепродукты и мясо. Они занимают значительную долю в меню, поэтому отказаться от использования этих продуктов в блюдах мы не можем. В течение года несколько раз повышали цены, на некоторые позиции на 10–15%», — сказала гендиректор ресторанов «Северянин» и «Жирок» Маргарита Ковальчук.

Еще рестораторы заметили подорожание ягод, некоторых видов сыров, шоколада и сливочного масла. Некоторым заведениям пришлось отказаться от определенных ингредиентов.