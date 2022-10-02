DNS извинился за утечку данных клиентов | 360°

Общество 02 октября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber DNS извинился за утечку данных клиентов Ретейлер DNS сообщил об утечке персональных данных клиентов и сотрудников РИА «Новости»

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Российский ретейлер бытовой техники и электроники DNS сообщил об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Информацию опубликовали на официальном сайте компании.

«Атаку произвела группировка хакеров с серверов, расположенных за пределами России. Ведем расследование и устранение последствий атаки», — уточнили в DNS.

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Ретейлер подчеркнул, что специалисты уже обнаружили уязвимое место в системе безопасности компании и начали работы по ее усилению.

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«Приносим извинения нашим клиентам», — добавили в DNS.

Накануне Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что всего в публичном доступе оказалось свыше 16,5 миллиона записей о клиентах DNS. В базе данных можно обнаружить имя, фамилию, мобильные телефонов клиентов и адреса их электронной почты.

Специалист по сетевой, компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин сообщал «360», что часто персональные данные уходят в Сеть из-за вины недобросовестных сотрудников.

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