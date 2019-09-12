ДНР захотела в состав России

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин пообщался в московском клубе Mason с представителями прессы и интеллигенции. В ходе встречи он заявил, что цель республики — стать частью России.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения», — заявил глава ДНР. Его слова привела пресс-служба Пушилина.

По словам главы ДНР, в республике сейчас остро стоит вопрос самосознания. Кроме того, люди помнят, как они жили в одной большой стране при СССР и как они жили при Украине. Пушилин подчеркнул, что Россия — это большая Родина всех граждан ДНР.

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Заявления Пушилина о дальнейшей судьбе Донбасса колеблются в соответствии с изменениями в политической среде. Об этом заявил в эфире НСН бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По мнению ветерана, словам Пушилина не стоит придавать значения.

«Шизофрению время от времени озвучивает Пушилин. Он то говорит об их стремлении на Украину вернуться с особым статусом, то наоборот», — заметил Стрелков, добавив, что лично он считает, что Донбасс должен войти в состав России «целиком и полностью или в рамках союзного государства».