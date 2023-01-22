Общество 22 января 2023, 02:10 ДНР получит 50 новых машин скорой помощи Минздрав ДНР: в 2023 году республика получит еще 50 машин скорой помощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил об отправке в Минздрав России запроса на дополнительные 50 автомобилей для службы скорой помощи региона. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

«Мы сейчас отправили заявку еще на 50 машин. Машины будут выдаваться по мере финансирования федерального бюджета», — отметил Гарцев.

Реклама

По словам министра, ДНР нуждается в ежегодном обновлении автопарка для того, чтобы служба «скорой» не оказалась без автомобилей после окончания установленного нормативами срока эксплуатации имеющегося автотранспорта.

Реклама

Главврач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики Сергей Бондаренко сообщил о формировании в ДНР спецрезерва карет скорой помощи.

«Для освобожденных территорий мы подготовили резерв из новых автомобилей со всем необходимым медицинским оборудованием», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что врачи в Донецке оказывают всю необходимую помощь пациентам, несмотря на регулярные обстрелы.