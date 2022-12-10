Общество 10 декабря 2022, 16:52 ДНР подписала соглашение о взаимодействии с ФОМС ДНР подписала соглашение о взаимодействии с ФОМС в Мариуполе РИА «Новости»

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Власти Донецкой Народной Республики подписали соглашение о взаимодействии с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщил ТАСС.

Подписание документов состоялось 10 декабря в Мариуполе. В церемонии участвовали врио главы ДНР Денис Пушилин и председатель ФОМС Илья Баланин.

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«Сегодняшнее подписание соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования — большой шаг в этом направлении», — отметил Пушилин.

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Врио главы ДНР пояснил, что республике предстоит серьезная работа, чтобы выйти на уровень всей России.

После новогодних праздников в регионе местным жителям начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования. Председатель ФОМС подчеркнул, что его делегация приехала, чтобы организовать в республике территориальный фонд ОМС.

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека заявил, что значимым результатом спецоперации стало появление новых регионов в стране. Он также объявил об отдельной программе восстановления жилья в Донбассе.