ДНР начала переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике | 360°

Общество 06 октября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber ДНР начала переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике Премьер ДНР Хоценко: республика ведет переговоры с крупными торговыми сетями РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика ведет переговоры с рядом крупных торговых сетей о сотрудничестве. Об этом премьер ДНР Виталий Хоценко рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мы хотим конкуренцию развивать. Хотели бы, чтобы к нам заходили крупные сети. С рядом из них ведем переговоры. Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда произойдет, мы сразу объявим, да и люди увидят крупные российские сети», — сказал он.

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Хоценко также заявил, что местный торговый бизнес «мышцы накачал за восемь лет».

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Премьер республики отметил, что открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от санкций. Еще республике теперь доступен и рынок Евразийского экономического союза, где, помимо России, есть и площадки других стран содружества.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что государство продолжит развивать новые регионы. В качестве примера он привел Крым.

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