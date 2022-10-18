ДНР начала переговоры о работе с крупными торговыми сетями | 360°

Общество 18 октября 2022, 07:32 ДНР начала переговоры о работе с крупными торговыми сетями Премьер ДНР Хоценко: республика договаривается о работе в ней крупных торговых сетей РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика осуществляет переговоры с крупными торговыми сетями о их заходе в республику. Об этом рассказал ТАСС ее премьер Виталий Хоценко.

По его словам, речь идет о популярных брендах. «Ведем с российскими крупными сетями — названия озвучивать пока не буду, но это известные бренды — переговоры о том, чтобы они заходили к нам, разбавили местный бизнес, потому что конкуренция всему голова», — подчеркнул Хоценко.

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Он добавил, что в республике рады всему сетевому бизнесу, который желает и готов «заходить, инвестировать, зарабатывать и снижать цены».

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Ранее в интервью РИА «Новости» председатель правительства ДНР отмечал, что местный бизнес «накачал мышцы за восемь лет».

В Донецкой Народной Республике уже к концу этого года планируют восстановить свыше тысячи многоэтажек. Помимо этого, ремонт проведут более чем в 150 школах. Работы также ведутся в детсадах и медицинских учреждениях.