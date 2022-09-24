Прогноз: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область присоединятся к России 30 сентября | 360°

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Прогноз: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область присоединятся к России 30 сентября

ТАСС: вхождение освобожденных территорий после референдумов начнется 30 сентября

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Стала известна предположительная дата, когда начнется процедура вхождения Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России. Она намечена на конец сентября. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил источник в Госдуме.

«Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября», — рассказал источник.

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По его словам, необходимые законопроекты могут внести в Госдуму 28 сентября, на следующий день после окончания референдумов.

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Голосования по вопросу о присоединении к России стартовали среди жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области 23 сентября. Опросы показывают, что большинство планируют ответить на единственный вопрос в анкете положительно.

Пришедшие отдать свой голос делятся, что референдумы дали им надежду на новую спокойную и счастливую жизнь.

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Референдумы о присоединении к России

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