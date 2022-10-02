ДНР и ЛНР сохранят в России статус республик с русским языком в качестве государственного | 360°

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ДНР и ЛНР сохранят в России статус республик с русским языком в качестве государственного

КС: освобожденные территории вошли в состав России в статусе республик с русским языком

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ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. Об этом говорится в тексте постановлений Конституционного суда.

«Согласно второй статье рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Донецкая Народная Республика», — сказано в постановлении КС РФ.

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Аналогично это прописано и в договоре России с ЛНР.

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В обоих документах предусматривается, что государственным языком республик является русский язык, а Россия гарантирует всем народам, право на сохранение родного языка. Для его изучения будут созданы все необходимые условия.

При этом, как следует из текста договора, Запорожская и Херсонская области считаются принятыми в РФ в качестве отдельных субъектов со своими нынешними названиями.

Ранее сообщалось, что договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции. По запросу президента России Конституционный суд в воскресенье, 2 октября, принял четыре постановления — по одному на каждый из международных договоров.

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