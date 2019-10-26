ДНР будет жить по московскому времени

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит жить по московскому часовому поясу, и не станет переходить на зимнее время, как это сделает Украина. Об этом в субботу, 26 октября, заявил глава ДНР Денис Пушилин, его процитировал «Интерфакс».

Украина ежегодно переходит на зимнее время в последнее воскресение октября. В 2019 году это произойдет 27 октября. Пушилин подчеркнул, что самопровозглашенная республика живет по московскому времени уже шестой год, и не собирается ничего менять. Он отметил, что для народа очень важно жить в одном времени с ритмом своего дома — с Россией.

«В Киеве переводят не только стрелки часов, но и другие „стрелки“ — это касается выполнения минских договоренностей, ответственности за войну, всего, где можно снять с себя вину. Нам не по пути с такой Украиной ни в пространстве, ни во времени», — сказал глава ДНР.

Он подчеркнул, что самопровозглашенная Донецкая народная республика остается не только в одном часовом поясе со столицей России, но и в одном векторе — интеграционном.