Глава правительства ДНР заявил, что более тысячи домов отремонтируют до конца года | 360°

Общество 18 октября 2022, 06:06 Глава правительства ДНР заявил, что более тысячи домов отремонтируют до конца года Глава правительства ДНР Хоценко: более тысячи домов отремонтируют до конца года РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) наращивают темпы строительства и восстановления социальных объектов. По словам председателя правительства республики Виталия Хоценко, до конца 2022 года планируется отремонтировать более тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, в 154 школах сделают ремонт. Параллельно ведется работа в детских садах и на других объектах.

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«Из них около 80 школ мы уже привели в порядок. Детские сады — 124 объекта до конца года, из них 66 уже сданы. Мы планируем привести к нормативу до конца года 32 медучреждения, завершены работы на 9 объектах», — пояснил представитель правительства.

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Штаб восстановительных работ возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин. Средства на ремонт идут из федерального и регионального бюджетов. В августе стало известно, что власти ДНР направят свыше двух миллиардов рублей на развитие транспортной отрасли.

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