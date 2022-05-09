Роскосмос показал празднование Дня Победы на МКС

Красные флаги, георгиевские ленточки и портреты героев «Бессмертного полка» развесили российские космонавты в своем сегменте Международной космической станции. Видео опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем YouTube-канале.

На опубликованных кадрах видно, как космонавты украшают станцию для празднования Дня Победы.

Сейчас на борту станции находятся три российских космонавта: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

В преддверии праздника они поздравили россиян с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и пожелали действующим военнослужащим успехов в их опасной работе.

«Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы», — заявил Денис Матвеев.

Он подчеркнул, что во время войны проявились главные качества советского народа: мужество — ответа, духовная сила, готовность жертвовать собой ради добра и справедливости.